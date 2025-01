Il calciatore del Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo in rimonta per 3-2 contro l'Atalanta

Romelu Lukaku, calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo in rimonta per 3-2 al Gewiss Stadium contro l'Atalanta di Gasperini.

"Il campionato è ancora lungo, certo è stata una sfida importante, volevamo dimostrare di esserci contro una squadra forte. Ora guardiamo alla prossima. Tutti stiamo facendo passi in avanti, stiamo lavorando bene in allenamento, abbiamo una maturità importante ma la stagione è lunga, mancano quattro mesi, dobbiamo continuare così. Kvara via? Era importante per noi, gli auguro il meglio, è un bravo ragazzo, ma noi ora siamo concentrati solo su noi stessi e continuiamo così".