Lukaku: “Il mio esempio è uno. La lite con Ibra? Non serve chiarire. Ma io…”

Lukaku: “Il mio esempio è uno. La lite con Ibra? Non serve chiarire. Ma io…” - immagine 1
Il giocatore del Napoli, nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche dello scontro in campo con lo svedese nel derby ai tempi dell'Inter
Eva A. Provenzano 

L'ex attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha parlato in un'intervista della sua stagione con il Napoli ed è tornato sullo scontro in campo con Ibrahimovic ai tempi dell'Inter. «Volevo fare meglio, quando sei ambizioso vuoi sempre fare meglio. Potevo fare di più: 14 gol e 10 assist possono essere un bel bottino ma non è il massimo, io cerco sempre di alzare l’asticella, non si può arrivare alla perfezione ma bisogno provare ad avvicinarsi. Ma sono contento, perché la squadra ha vinto», ha detto a proposito della sua prima stagione con la squadra azzurra.

Lukaku: “Il mio esempio è uno. La lite con Ibra? Non serve chiarire. Ma io…”- immagine 2
Getty Images

«Se a 32 anni uno può ancora migliorarsi? Certo, abbiamo gli strumenti per fare sempre di più. A casa mia ho una palestra. Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ibra sono super, ma il mio esempio è Benzema, che dopo i 32 ha vinto il Pallone d’oro. Bisogna guardare avanti con la mentalità giusta. Lo dice anche LeBron James», ha sottolineato ancora.

Lukaku: “Il mio esempio è uno. La lite con Ibra? Non serve chiarire. Ma io…”- immagine 3
Getty Images

«Se io e Ibra abbiamo chiarito per la lite nel derby? Non serve. Ma io ho rispetto per la sua carriera: è stato un giocatore unico», ha concluso il belga.

(Fonte: gazzetta.it)

