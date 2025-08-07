Il giocatore del Napoli, nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche dello scontro in campo con lo svedese nel derby ai tempi dell'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 16:32)

L'ex attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha parlato in un'intervista della sua stagione con il Napoli ed è tornato sullo scontro in campo con Ibrahimovic ai tempi dell'Inter. «Volevo fare meglio, quando sei ambizioso vuoi sempre fare meglio. Potevo fare di più: 14 gol e 10 assist possono essere un bel bottino ma non è il massimo, io cerco sempre di alzare l’asticella, non si può arrivare alla perfezione ma bisogno provare ad avvicinarsi. Ma sono contento, perché la squadra ha vinto», ha detto a proposito della sua prima stagione con la squadra azzurra.

«Se a 32 anni uno può ancora migliorarsi? Certo, abbiamo gli strumenti per fare sempre di più. A casa mia ho una palestra. Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ibra sono super, ma il mio esempio è Benzema, che dopo i 32 ha vinto il Pallone d’oro. Bisogna guardare avanti con la mentalità giusta. Lo dice anche LeBron James», ha sottolineato ancora.

«Se io e Ibra abbiamo chiarito per la lite nel derby? Non serve. Ma io ho rispetto per la sua carriera: è stato un giocatore unico», ha concluso il belga.

(Fonte: gazzetta.it)