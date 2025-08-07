L'attaccante belga, oggi in forza al Napoli, è tornato sulla burrascosa separazione dai nerazzurri nell'estate del 2023

Romelu Lukaku, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare di Inter e del suo addio burrascoso nell'estate del 2023, il secondo dopo quello del 2021: "Differenze tra il Lukaku arrivato all'Inter nel 2019 e quello di oggi? Sono più esperto, sicuro. E faccio tanto lavoro tattico a casa: guardo le squadre avversarie, ho più controllo delle cose che succedono e vedo l'azione prima che arriva. Prima ero più reattivo, più dinamico. La gente può dire che il fisico è cambiato, ma anche adesso, in ogni gara, ci sono due o tre azioni in cui posso fare la differenza partendo da lontano. Però sono più altruista, lo dicono gli assist. Quando sono arrivato in Italia guardavo più a me stesso".

Vincere in volata contro l'Inter ha reso tutto più speciale?

"No, sarebbe stata la stessa cosa pure contro Milan o Juve. È stato speciale il percorso. Abbiamo lottato fino all'ultimo secondo. Le ultime tre settimane sono state super stressanti, con emozioni positive e negative che si mischiavano, su e giù come sulle montagne russe. Per questo è stato più bello".

La sua ultima partita in Champions fu la finale persa con l'Inter a Istanbul. Quella delusione può trasformarla in energia per il suo Napoli?

"L'ho vissuta molto male per un anno, sono sincero. Vedi come sono andate le cose… non ho potuto dire le mie cose (sull'Inter, ndr ), ho lasciato parlare la gente perché io non sono uno che ama passare per la stampa e attaccare, preferisco reagire calcisticamente. Ora guardiamo avanti, siamo di nuovo in Champions: divertiamoci".

Cosa le ha dato fastidio dopo Istanbul?

"Tu vedi delle cose, ma se la gente non sa la verità è un'altra storia, non si può capire perché ho fatto delle scelte... Nella mia carriera, ogni volta che ho detto la verità è stata vista come una cosa scomoda. E ora voglio evitare polemiche".