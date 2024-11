Lupo: “Nella Roma regna la confusione. Cambio De Rossi inopportuno”

“Una scelta condivisa credo da tutto il mondo. Nessuna scelta poteva essere migliore, per le sue capacità e per il legame con l’ambiente”.

Gli errori di De Rossi?

“Non gli è stato dato tempo. È arrivato l’anno scorso e credo abbia fatto bene. Era stato preso con un progetto per costruire qualcosa ma non ne ha avuto il tempo. Guardate invece il Milan: Fonseca è stato confermato. A De Rossi non si possono imputare colpe”.