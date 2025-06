Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex ds della SPAL, ha toccato alcuni temi caldi, tra Nazionale e Inter. Ecco le sue parole

“La Nazionale? Spalletti ci lascia con tanti interrogativi per quello che avrebbe dovuto essere e non è stato. La sensazione è che non ci sia stata connessione tra lui e la squadra”.