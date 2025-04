Tempo di derby per l'Inter, che sarà impegnata stasera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Nel matchday programme dell'Inter, c'è un'intervista a Maicon che ha ricordato un derby in particolare: "Il derby che mi è rimasto nel cuore? Il derby vinto 4-0 in casa del Milan nella stagione 2009-2010 perché lì ho segnato il primo gol in una stracittadina"