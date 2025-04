Un'ottima Inter esce con uno spettacolare pareggio per 3-3 dal Montjuic contro il Barcellona nella semifinale d'andata di Champions League

Un'ottima Inter esce con uno spettacolare pareggio per 3-3 dal Montjuic contro il Barcellona nella semifinale d'andata di Champions League. Queste le impressioni di Maicon dopo il match:

"Dopo il 2-0, l'Inter ha concesso troppo a giocatori forti come Yamal. Ma ora è come se fossimo 0-0, vedo i nerazzurri bene. Vedremo come andrà a San Siro".