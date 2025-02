Pietro Maiellar, ex centrocampista di grande qualità con una lunga carriera tra gli anni Ottanta e Novanta, nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell'interesse dell'Inter nei suoi confronti e di come conobbe Giuseppe Marotta ai tempi del Varese: "Se è vero che al Varese Beppe Marotta mi bloccò il conto corrente? Confermo. Il direttore mi voleva bene, vedeva in me il ragazzo del Sud catapultato al Nord, in un mondo tutto diverso. Aveva capito che ero troppo generoso con gli amici, che non badavo alle spese. Così, per prendere i soldi in banca, dovevo prima chiedere l'autorizzazione a lui e dirgli perché mi servivano. Non voleva che buttassi via i miei guadagni. Si capiva che Marotta sarebbe diventato super".