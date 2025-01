Mike Maignan, calciatore del Milan, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta per 2-0 della squadra rossonera contro la Juventus all'Allianz Stadium, nella sfida valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A.

“Per me fino a che si gioca non è finito il campionato. Non dobbiamo mollare, dobbiamo cercare di capire perché stasera non è andata bene. Finché il campionato non è finito non possiamo mollare”.