VIDEO FCIN1908 / Malagò: "Mazzola? Avevo 10 anni, ci ha fatto innamorare del calcio. Grazie"

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Giovanni Malagò, commissario straordinario della FIGC, in attesa delle prossime elezioni ha rilasciato un'intervista ai principali quotidiani italiani: "È un campionato avvincente, ricco di sorprese. Complimenti alla Lazio; l'Inter, sulla carta, resta la squadra più forte. Il movimento migliora, anche se siamo lontani dal livello che vorrei. Intanto stiamo ricostruendo entusiasmo: per Italia-Francia abbiamo già venduto quarantamila biglietti. L'Under 21 di Baldini si è qualificata agli Europei e può puntare alle Olimpiadi di Los Angeles. Le Azzurre si giocheranno la qualificazione ai Mondiali negli spareggi di dicembre. L'Italia sta tornando. Vogliamo che torni protagonista, con lo sguardo al 2032, quando ospiteremo gli Europei".

Una Serie A a 18 squadre potrebbe alleggerire i calendari e favorire la Nazionale?

"Non escludo una riduzione, ma servirebbe una riforma dell'intero sistema professionistico. Non si può imporla dall'alto: occorre un accordo tra tutte le componenti. I calendari sono congestionati e gli infortuni aumentano, ma il problema è più ampio. I costi crescono e i ricavi dipendono anche dal numero degli eventi. Ridurre le competizioni significa incidere su montepremi, sponsor, diritti tv. A un certo punto tutti dovranno rinunciare a qualcosa. Denunciare il sovraffollamento dei calendari significa affrontare soltanto una parte del problema".