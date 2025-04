Andrea Mandorlini, ex difensore dell'Inter, ai microfoni di tuttocagliari.net ha presentato la sfida in programma sabato tra i nerazzurri di Inzaghi e il Cagliari: "I nerazzurri sono in testa alla classifica in campionato e stanno facendo non bene, ma benissimo in Champions League. Solo per questa ragione la partita si preannuncia difficilissima per il Cagliari. Anche se in Italia ogni match nasconde delle insidie, e non è una frase fatta. I rossoblù lottano per la salvezza, e di conseguenza – specie in questo momento della stagione – possono essere pericolosi per qualsiasi avversario. Insomma, sarà complicato anche per l'Inter centrare i tre punti".