Marco Macca Redattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 19:16)

Intervistato da news.superscommesse.it, Andrea Mandorlini, ex calciatore nerazzurro, ha parlato anche di Inter e della prospettiva che Lookman si trasferisca a Milano:

Per Ademola Lookman, l'Atalanta ha rifiutato un'offerta dell'Inter. La rosa a disposizione di Christian Chivu resterebbe ugualmente competitiva in campionato con i volti nuovi di Bonny, Esposito e Luis Henrique? — Lo scorso anno, l'Inter ha pagato a caro prezzo il mancato raggiungimento dei suoi obiettivi per via di alcuni particolari che, però, sono stati determinanti. Tra questi, mi riferisco all'apporto di alcuni calciatori che avrebbero dovuto sostituire degnamente i titolari, ma sono venuti meno. In particolare, penso ai nomi di Correa, Taremi e Arnautović che hanno contribuito poco nei momenti in cui c'era bisogno anche del loro aiuto.

Quest'anno sono arrivati volti nuovi che possono dare una mano importante. Bonny è una conoscenza di Chivu e sa che avrà dalla sua il supporto del proprio allenatore, mentre Pio Esposito è un ragazzo che avrà un grande futuro, secondo me. Anche Luis Henrique è molto giovane e può rappresentare una sorpresa, ma l'importante è che si crei di nuovo una squadra compatta, indipendentemente da chi scenderà in campo.

Naturalmente, se arrivasse anche Lookman ci sarebbe molto più estro in una formazione che ha bisogno di rigenerarsi per tornare a essere ancora più forte. Staremo a vedere se ci saranno ripensamenti nella trattativa da parte dell'Atalanta, non si sa mai. Anzi, spero proprio che l'affare con l'Inter, alla fine, si possa concretizzare. Intanto, bisogna guardare alla realtà e pensare a chi c'è in squadra. Ho fiducia in Chivu e negli uomini che ha a sua disposizione.

Le prime quattro della Serie A 2025/26, secondo Andrea Mandorlini? — Difficilissimo poterlo dire. Ci sono sempre le solite, quindi sarà una bagarre, specialmente per il terzo e il quarto posto. Oltre a Napoli e Inter che si contenderanno lo scudetto, ci sono Milan e Juventus che avranno tanta voglia di mettersi in mostra, come farà lo stesso la Roma. Anche l'Atalanta, nonostante un cambiamento piuttosto radicale, è lì per giocarsela, come non mancheranno Lazio, Fiorentina e Bologna. I nomi restano questi e sono tutte squadre che arriveranno nel giro di una manciata di punti.

Il Napoli resta la squadra favorita per il prossimo scudetto? — La detentrice parte sempre come favorita per la stagione successiva, anche perché il Napoli è davvero forte, ma confido in uno scatto di orgoglio di questa squadra allenata da Chivu, per cui spero che lo scudetto dell'anno prossimo possa essere cucito di nuovo sulle maglie dell'Inter.

(Fonte: news.superscommesse.it)