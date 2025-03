Norvegia-Italia, Spalletti deve convocare Acerbi?

"Acerbi non è più tanto giovane, meglio far giocare meno esperti ma più giovani. Se dovesse tornare Acerbi vuol dire che non siamo messi benissimo. Aggiungo sulla Nazionale che nel ritorno con la Germania l'Italia voleva sempre partire da dietro e il centrocampo veniva sempre aggredito. Magari dopo 10 minuti si doveva cambiare strategia per fare una partita diversa".