Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Maniero ha parlato di Venezia-Inter. L'ex attaccante era una vera e propria bestia nera per i nerazzurri cui ha segnato 8 gol in 15 partite. "Da bambino avevo il poster di Van Basten in camera. Non so se questa simpatia per i rossoneri abbia influito, ma contro i nerazzurri mi sono sempre scatenato. Cinque gol a San Siro, tra Padova e Venezia. Nel 1999 ci salvammo alla penultima giornata battendo proprio l’Inter. In avanti c’erano Baggio e Ronaldo, ma i protagonisti fummo io e Recoba. Vincemmo 3-1 in casa: che goduria".