Dopo la rocambolesca sconfitta in finale di Supercoppa contro il Milan, in casa Inter c'è voglia di rialzarsi. I nerazzurri domani saranno impegnati sul difficile campo del Venezia che fin qui ha sempre messo in difficoltà le big. Simone Inzaghi dovrà fare i conti con qualche defezione, ultima quella di Mkhitaryan out per un affaticamento.