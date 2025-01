L'ex attaccante non crede che la sconfitta in Supercoppa Italiana possa condizionare il cammino dei nerazzurri

L'ex attaccante Aldo Serena ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "È un'Inter che quando escono giocatori di metà campo come Calha e Mkhitaryan fa fatica e forse servirebbe una gestione delle energie più oculata perché i cambi hanno fatto che non valgono i titolari. Si era parlato di una rosa ampia e qualitativamente elevata e forse non è cosi.

Lautaro? Ha segnato in Supercoppa e ne ha sbagliato un altro. Capitano certi momenti involutivi e ti innervosisci, forzando cerchi soluzioni che non vanno bene. Serve restare glaciali e non allarmarsi. Inter favorita per lo scudetto? Sì, ma alla pari con Napoli e Atalanta".