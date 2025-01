Quattro anni dopo, Gigio Donnarumma potrebbe tornare in Italia, più precisamente a Milano, ma sponda nerazzurra. La notizia, rilanciata da Gianluca Di Marzio, ha fatto sobbalzare dalla sedie i tifosi nerazzurri. Primo perché il portiere della nazionale è uno dei migliori nel suo ruolo e seconda cosa non banale, è stato portiere del Milan per sei stagioni dopo la trafila nelle giovanili rossonere. Come riporta il Corriere della Sera, i nerazzurri osservano con attenzione la situazione del portiere.

"Il numero uno della Nazionale ha il contratto in scadenza con il Psg nel 2026 e potrebbe diventare un’opportunità concreta per la squadra di Simone Inzaghi a partire dalla prossima estate nel caso in cui decidesse di non rinnovare. Se il portiere, quindi, in accordo con il club parigino decidesse di cambiare e iniziare una nuova avventura, potrebbe configurarsi un suo ritorno in Italia. L’Inter studia come muoversi e vuole farsi trovare preparata. Se in questo mercato invernale non dovrebbero esserci particolari movimenti in casa nerazzurra, le prossime sessioni di mercato potrebbero regalare questo clamoroso colpo".