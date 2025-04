E' una squadra forte e in semifinale di Champions, dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto: lavoriamo pensando esclusivamente a noi. Se stiamo già programmando il futuro? E' un lavoro che tutti i club stanno facendo, abbiamo visto e parlato con tanti giocatori: aspettiamo di vedere come finiamo, la Champions è fondamentale. Poi avremo il tempo per completare la rosa, vogliamo farlo. McTominay? E' un calciatore importante e forte, aveva bisogno di sentirsi protagonista e noi l'abbiamo messo al centro del progetto. E' di livello assoluto, ce lo godiamo".