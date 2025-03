Quanto siete andati oltre? L'obiettivo iniziale era finire nei primi quattro, ma ora siete in lotta per lo scudetto. L'ha pensato, in estate, che potesse succedere una cosa del genere?

"Lo abbiamo visto come un sogno, ma poi l'abbiamo vissuto. Ce lo siamo guadagnato sul campo, ce lo siamo meritati. Non siamo ancora una squadra costruita per vincere, ma i ragazzi ogni giorno hanno dimostrato di avere dei valori importanti e li stanno mettendo in campo".