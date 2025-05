Giovanni Manna , direttore sportivo del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Cagliari: "Basta guardare l'atmosfera per capire quello che stiamo provando: siamo parte di un ingranaggio che finora ha lavorato bene. Ci manca un pezzettino, non partivamo sicuramente favoriti, ma dipende da noi: siamo emozionati e orgogliosi, l'ambiente è incredibile. Dobbiamo rendere orgogliosi i tifosi, la squadra ha dato sudore e passione tutto l'anno.

Non c'è qualcosa in particolare di cui sono orgoglioso, si cerca sempre di essere sereni e lucidi: abbiamo operato bene in estate, a gennaio siamo stato sfortunati e forse anche impreparati. Ma la squadra ha risposto in modo incredibile. E' stata una notte intensa, ho usato qualcosa per dormire: la giornata è stata pesante, dobbiamo goderci la serata ma fare una partita vera. Non è affatto scontata, abbiamo mostrato gli attributi e vogliamo portare a casa il risultato".