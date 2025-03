A pochi minuti dal fischio d'inizio di Venezia-Napoli , Giovanni Manna ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole del direttore sportivo azzurro. "Tanti italiani in squadra? Penso che sia un grandissimo fattore identitario, i messaggi arrivano più diretti, si conosce l'ambiente. È un motivo di orgoglio per noi mandare cinque giocatori in nazionale, ci aspettiamo di poter ampliare questo numero di italiano, non è facile ma siamo veramente orgogliosi".

"12:30 è sempre un orario molto ostico per tutti, dovremo partire forte ed essere concentrati. Conte è sempre al 100% tutti i giorni, non cambia nulla. Siamo determinati a giocare ogni singola partita per vincere ed è quello che faremo oggi. Raspadori? È un giocatore importante, è stato un po' penalizzato dal sistema di gioco, ma quando una squadra fa risultati non è facile ritagliarsi uno spazio, lui ci è riuscito. A gennaio ha espresso la volontà di giocare di più, non di andare via".