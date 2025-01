"Garnacho e Adeyemi? Sono due nomi che ci interessano, che piacciono sicuramente anche se non sono gli unici - ha esordito Manna ai microfoni di Dazn -. Stiamo valutando tante cose, ma non andremo a pagare prezzi fuori mercato - sottolinea ancora -. Vogliamo fare il possibile per sostituire Kvaratskhelia, una cessione necessaria vista la volontà del giocatore. Rispetteremo i nostri parametri, di trasferimento e salariali, dovranno esserci le condizioni giuste per acquistare".