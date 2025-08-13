Marchegiani: “Inter bravissima a fustigarsi da sola. Si dia tempo a Chivu”

Intervistato da Il Giorno, Luca Marchegiani, ex portiere e oggi opinionista Sky Sport, ha parlato anche di Inter e lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni

Marco Macca Redattore 13 agosto 2025 (modifica il 13 agosto 2025 | 22:02)

Intervistato da Il Giorno, Luca Marchegiani, ex portiere e oggi opinionista Sky Sport, ha parlato anche di Inter e lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:

Il Napoli è la favorita? — Penso di sì, per due motivi: perché non credo che lo scudetto sia stato un miracolo, come a volte viene raccontato. E perché ha preso rinforzi mirati per poter reggere su due fronti, anche se forse dei nuovi il solo de Bruyne sarà tra i titolari.

L'Inter sembra alle prese con una mezza ricostruzione. — In realtà, come da tradizione, i nerazzurri sono bravi a fustigarsi da soli. Certo il fatto di non aver vinto niente avendo a disposizione la squadra più forte con l'inerzia degli anni passati è un po' una beffa, ma certi episodi come la polemica di Lautaro dopo il mondiale per club fanno sembrare la stagione più negativa di quanto non sia stata davvero. Io ho fiducia nella società che ha sempre fatto scelte logiche. Chivu è un allenatore che ha dimostrato di essere bravo, è giovane e dovrà avere tempo.

(Fonte: Il Giorno)