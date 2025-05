"È chiaro che inserirsi velocemente in un contesto che valorizza come quello dell’Inter è più semplice. Inzaghi è bravissimo a valorizzare i giocatori a disposizione, però ci sono dei compiti ben stabiliti in una squadra che si deve muovere insieme. Forse avrebbe avuto bisogno di un pochino più di tempo per esprimere al meglio le sue qualità in questo contesto, però questa è una roba bellissima. Ha le idee chiare sull’andare a fare una cosa determinante. Mi è piaciuto per esempio in questa posizione di raccordo tra dietro le spalle di di Taremi".