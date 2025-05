"L’Inter arriva in finale dopo aver fatto una fase iniziale di altissimo livello. Una sola sconfitta (contro il Leverkusen, sul finire della gara) e a causa dell’unico gol subito in 8 partite. 19 punti: meglio soltanto il Liverpool con 21. Ha affrontato i campioni d’Inghilterra (City 0-0 a Manchester), ha eliminato per arrivare in finale il Bayern Monaco e il Barcellona due serissime candidate per la vittoria finale, con delle partite perfette. Ha accresciuto la propria statura internazionale. Perché se due anni fa la finale di Instanbul era vissuta come uno straordinario momento, ora no. Ora è diverso. L’Inter si ritrova a giocarsi il titolo con delle consapevolezze diverse, con la maturità di un gruppo di lavoro (da Inzaghi e suo staff fino ovviamente ai giocatori) che ha saputo sempre mettere qualcosa in più anno dopo anno".