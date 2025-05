Marchisio: “Il calendario non aiuta l’Inter. Conte? Un martello. A Napoli…”

Claudio Marchisio, ex centrocampista di Juventus e Nazionale, nel corso di un'intervista concessa a La Stampa ha detto la sua sulla corsa scudetto, con l'Inter scivolata a 3 punti dal Napoli capolista : "Il campionato è vivo, divertente, dal vertice alla lotta per non retrocedere. La capolista è appena cambiata, i particolari fanno sempre la differenza per tutti".

"Me lo ricordo bene e ha subito trasmesso il suo DNA al Napoli. Il calendario non aiuta l'Inter, ma Conte so già che è lì come un martello per tenere alta la tensione di tutti i suoi giocatori per arrivare all'obiettivo".