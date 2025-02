Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole sulla corsa scudetto

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole sulla corsa scudetto: “La testa è l’arma in più per fare la partita, lo dicono tutti gli allenatori. Cambio modulo? Il Napoli non cambia da diciannove giornate, ma se penso che uno come Conte possa cambiare qualcosa, tipo mettendo Politano a sinistra, io sto tranquillo. Conte o trova la strada o la costruisce, io resto tranquillo perché c’è Conte.