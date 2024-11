"Sverko non si accorge di nulla. Ci sarebbe stato da discutere anche del salto di Sverko su Bisseck, ma c'è il fallo di mano che toglie ogni dubbio. Non è possibile segnare un gol nell'immediatezza di un fallo di mano, rete correttamente annullata con overrule e non con on field review perché è una valutazione oggettiva. Dal retroporta si vede bene che la palla cambia traiettoria quando tocca la mano".