Marelli: “Inter-Napoli a Mariani? Era nascosto, occasione importante”

“Era scontato, le designazioni erano preparate. La settimana scorsa Mariani non è stato utilizzato né in Serie A né in Serie B ed è stato nascosto per l’occasione. La partita di domenica è un’occasione per fargli fare un’esperienza importante. Può arbitrare benissimo! Squadra arbitrale? È un match top ed è il meglio che può offrire il campionato in questo momento. Anche la miglior squadra può sbagliare. Speriamo che tutto vada bene per domenica, Mariani l’ho visto bene in questo inizio di stagione, ha iniziato bene e ha arbitrato anche in Champions. Io sono fiducioso per lui”.