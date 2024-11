Il mio compito non è questo, durante la partita devo valutare gli episodi secondo il regolamento e dire se ci può stare o meno l’intervento del VAR. Sapevo che non ci sarebbe stato l’intervento del VAR perchè sono episodi codificati, ma Mariani era in posizione perfetta, a 7 metri dall’episodio, ha visto ed ha valutato col rigore. Il VAR, su una valutazione di un episodio visto, non può intervenire a meno che di una chiara svista. Le parole di Conte? La sua opinione la rispetto come rispetto quella di tutti, non criticherò mai il lavoro altrui. Dal mio punto di vista non sono d’accordo con Conte, il protocollo va benissimo così perchè se fosse modificato ci sarebbero tante regole da modificare e da applicare.