Lo sfogo di Antonio Conte era già nell'aria? L'ipotesi, rilanciata oggi da Repubblica, fa venire davvero brutti retropensieri. L'Inter non ha replicato alle accuse assurde dopo il rigore concesso per il fallo di Anguissa su Dumfries. Un "rigorino", come del resto se ne sono visti a decine in questa Serie A. Mai una polemica, il "rigore televisivo", per contatti molto lievi, è stato più o meno accettato in ogni circostanza.

Tranne nella partita dell'Inter. Dove, per altro, ci si dimentica di analizzare la mossa da Nba di Olivera, che toglie palla a Lautaro con un palese controllo di mano. La strategia è chiarissima: creare una sudditanza psicologica al contrario, far sì che gli arbitri abbiano timore nel fischiare un rigore all'Inter per paura delle solite polemiche. E così, il rigorino di Politano a Empoli non finisce in prima pagina, non finiscono in prima pagina neanche gli altri episodi, come la sfiorata di Theo Hernandez su Dodò che ha portato il rigore alla Fiorentina. Non finisce un prima pagina nemmeno il rigore non dato per il fallo di Hien in Atalanta-Udinese, che ha lanciato la squadra di Gasperini.