«Più di tutto è importante la proattività di noi arbitri e la collaborazione di giocatori e panchine per avere partite più godibili e un maggiore tempo effettivo di gioco».

«È stato sperimentato al Mondiale per club e le prime giornate di campionato ci diranno che tipo di impatto avrà nei nostri stadi. L’augurio è che tutto il processo sia fruibile al meglio per chi sta sugli spalti e chi a casa, dove può vedere più volte. Al Mondiale le spiegazioni erano tutte in inglese, da noi saranno in italiano e nel mio caso l’unico timore è che si senta troppo l’accento napoletano».