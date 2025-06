Marianella: “Ecco cosa mi hanno detto dall’Inter su Chivu. Esposito? O scelta clamorosa oppure…”

Massimo Marianella ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'approccio di Chivu ma anche dell'exploit di Pio Esposito

Matteo Pifferi Redattore 30 giugno 2025 (modifica il 30 giugno 2025 | 17:46)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di Inter in vista del match col Fluminense:

"Chivu ha iniziato molto bene e se chiedi anche internamente che approccio ha dato tutti ti rispondono in termini entusiasti. Non conta il fatto che fosse uno di casa, era andato via da pochi mesi e ha avuto un buon approccio nel calcio che conta al Parma. Sta facendo anche un lavoro umano, sono tutti piacevolmente stupiti in positivo per come abbia preso in mano la situazione con personalità e savoir faire. Sta lasciando sensazioni estremamente positive, questo torneo era un banco di prova anche per lui. Quello di Inzaghi è stato un lavoro vincente, importante ma anche schematico e ripetitivo nei cambi, sapevamo i cambi che avrebbe fatto e pure i minuti. Con Chivu ci sono delle differenze, anche nei movimenti nel reparto offensivo, l'Inter aveva bisogno anche di questo"

"Bonny e Pio? Ora l'Inter ne ha troppe di scelte. Se rimangono Lautaro e Thuram, arriva Bonny ed è esploso come un petardo a Capodanno Pio, vanno fatte valutazioni in più. Non possono tenere un giovane che ha dimostrato di essere già competitivo, certamente degno della scommessa di vestire la maglia dell'Inter, non può essere relegato a quarta punta. O fanno una scelta clamorosa, vendendo uno delle due punte di diamante, ma non mi aspetto questo, o decideranno di mandare in prestito Esposito senza nessun tipo di speranza per la squadra che lo valorizzerà. L'Inter ha capito che Pio sarà uno degli attaccanti del futuro, non lo cederanno con diritto di riscatto. Cercheranno un partner che possa valorizzarne la crescita"

"Questo torneo è profondamente ingiusto, non ha storia né fascino. E' ingiusto perché le squadre arrivano in condizioni diverse, arrivano squadre che hanno appena iniziato la stagione come il Fluminense che è sesta dopo 11 giornate. L'Inter è alla fine di una stagione massacrante e in più si gioca in una fornace. Che tipo di preparazione si può pensare di fare dopo questo torneo? Il 15 agosto inizia la Premier e le squadre devono fare 20 giorni di preparazione, ho sentito Maresca e mi ha detto che riuscirà a dare solo 3-4 giorni di vacanza ai calciatori, così è ingiusto. Inter e Juve devono pensare di vincere lo scudetto e arrivare in fondo in Europa, con tanti giocatori che andranno al Mondiale, così è difficilissimo"