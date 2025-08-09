FC Inter 1908
"Lookman serve all'Inter? I grandi giocatori servono sempre", commenta Massimo Marianella che però sostiene che l'Inter abbia bisogno di altro
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di Lookman, sempre nel mirino dell'Inter:

"Lookman serve all'Inter? I grandi giocatori servono sempre, Lookman, quando è finito nelle mani di Gasperini, ha dimostrato di essere quel giocatore che per tanti anni si diceva in Inghilterra e Germania che avesse grandi potenzialità ma che si sono viste solo con Gasp all'Atalanta, Gasperini è un mago per come migliora i giocatori e ha un tocco magico. Lookman, anche per questo, il suo capitolo d'uscita dall'Atalanta si sta comportando in maniera vergognosa a livello personale come personale. Per me comportarsi così è una vergogna, l'avevo detto per Koopmeiners e stiamo rileggendo le stesse cose"

"Forse è in Portogallo? Non è possibile che un professionista faccia così, è assolutamente inaccettabile. Io mi sento di sottolineare questa cosa, l'avevo fatto per Koopmeiners. Ma vai via meglio di così, il momento magico resterà sempre, andrà via male e si poteva evitare. Detto questo, all'Inter serve, i grandi giocatori servono sempre, ha valori da grandi squadre ma l'Inter ora avrebbe altre priorità. Mkhitaryan è un giocatore che io ritengo straordinario, qualcuno pensava fosse al tramonto anni fa"

"Non bisogna guardare l'età ma la serietà e il rendimento, lui sarà ancora protagonista ma non è eterno, bisogna fare ragionamenti anche su Calhanoglu che non è rimasto proprio convintissimo. Per me le priorità in difesa e a centrocampo sono più evidenti, poi però il mercato è fatto di opportunità e se un grande giocatore dice che vuole venire da te ci pensi. Se una donna meravigliosa e vuole venire a cena con te, cosa fai, le dici di no perché avevi pensato di mangiare l'insalata? Non è così. Le opportunità di mercato possono anche cambiare le prospettive e le priorità

