"Lookman serve all'Inter? I grandi giocatori servono sempre", commenta Massimo Marianella che però sostiene che l'Inter abbia bisogno di altro

Matteo Pifferi Redattore 9 agosto 2025 (modifica il 9 agosto 2025 | 16:46)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di Lookman, sempre nel mirino dell'Inter:

"Lookman serve all'Inter? I grandi giocatori servono sempre, Lookman, quando è finito nelle mani di Gasperini, ha dimostrato di essere quel giocatore che per tanti anni si diceva in Inghilterra e Germania che avesse grandi potenzialità ma che si sono viste solo con Gasp all'Atalanta, Gasperini è un mago per come migliora i giocatori e ha un tocco magico. Lookman, anche per questo, il suo capitolo d'uscita dall'Atalanta si sta comportando in maniera vergognosa a livello personale come personale. Per me comportarsi così è una vergogna, l'avevo detto per Koopmeiners e stiamo rileggendo le stesse cose"

"Forse è in Portogallo? Non è possibile che un professionista faccia così, è assolutamente inaccettabile. Io mi sento di sottolineare questa cosa, l'avevo fatto per Koopmeiners. Ma vai via meglio di così, il momento magico resterà sempre, andrà via male e si poteva evitare. Detto questo, all'Inter serve, i grandi giocatori servono sempre, ha valori da grandi squadre ma l'Inter ora avrebbe altre priorità. Mkhitaryan è un giocatore che io ritengo straordinario, qualcuno pensava fosse al tramonto anni fa"

"Non bisogna guardare l'età ma la serietà e il rendimento, lui sarà ancora protagonista ma non è eterno, bisogna fare ragionamenti anche su Calhanoglu che non è rimasto proprio convintissimo. Per me le priorità in difesa e a centrocampo sono più evidenti, poi però il mercato è fatto di opportunità e se un grande giocatore dice che vuole venire da te ci pensi. Se una donna meravigliosa e vuole venire a cena con te, cosa fai, le dici di no perché avevi pensato di mangiare l'insalata? Non è così. Le opportunità di mercato possono anche cambiare le prospettive e le priorità