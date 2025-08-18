Marino: “Serie A? Da capire la telenovela Inter-Lookman. Può far bene…”

L’ex allenatore dell’Udinese Pasquale Marino ha parlato a TMW della nuova Serie A e dei temi caldi del calciomercato.

“Aspettiamo il mercato. Bisognerà capire come si muoveranno ancora Milan e Juventus. E l’Inter con la telenovela Lookman. Mi piace il Milan di Allegri, può fare bene”.

“Capiterà che giocherà insieme a Lukaku, però magari spesso vedremo uno o l'altro dall'inizio. Lucca ha tanta personalità e l'ha dimostrata in diverse circostanze, ad esempio nell'episodio del rigore che magari è stato criticato, però ha fatto un gesto di grande personalità quella volta che ha tolto ha voluto tirare a tutti i costi mentre c’è gente che quando c’è da calciatore magari si nasconde”.