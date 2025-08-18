L’ex allenatore dell’Udinese Pasquale Marino ha parlato a TMW della nuova Serie A e dei temi caldi del calciomercato.
Marino: “Serie A? Da capire la telenovela Inter-Lookman. Può far bene…”
Il pensiero dell'ex tecnico dei friulani sulla vicenda che riguarda il club nerazzurro e l'attaccante nigeriano
Che Serie A vede?
“Aspettiamo il mercato. Bisognerà capire come si muoveranno ancora Milan e Juventus. E l’Inter con la telenovela Lookman. Mi piace il Milan di Allegri, può fare bene”.
Lucca è da Napoli?
“Capiterà che giocherà insieme a Lukaku, però magari spesso vedremo uno o l'altro dall'inizio. Lucca ha tanta personalità e l'ha dimostrata in diverse circostanze, ad esempio nell'episodio del rigore che magari è stato criticato, però ha fatto un gesto di grande personalità quella volta che ha tolto ha voluto tirare a tutti i costi mentre c’è gente che quando c’è da calciatore magari si nasconde”.
