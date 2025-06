Marotta: “Bonny ci interessa, approfondiremo. Calhanoglu? I rumors…”

Le parole del presidente dell'Inter su SportMediaset prima della gara del Mondiale per Club contro l'Urawa Reds

21 giugno 2025

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset prima della gara contro l'Urawa Reds, la seconda sfida del girone eliminatorio dell'Inter al Mondiale per Club. Queste le parole del numero uno nerazzurro:

-Un giudizio sui primi giorni di Chivu che sta cercando comunque di inculcare le sue idee all'Inter?

Premesso che partecipiamo ad una manifestazione in cui vogliamo essere protagonisti e non comprimari, giusto che l'allenatore nuovo faccia le sue sperimentazioni sia durante la fase di preparazione della gara, quindi durante l'allenamento, sia durante le partite. L'obiettivo è sempre quello di fare bella figura e fare il massimo da un punto di vista del punteggio.

Il mercato -Per la società è un po' un ritiro estivo con la squadra che si sta costruendo sul mercato anche qui?

Una competizione importante, vogliamo ben figurare. Ma è un po' anomala: arriva a cavallo della passata stagione e quella nuova che dovrà cominciare. In questo periodo dobbiamo pure allestire la rosa per la prossima stagione. Stiamo facendo un po' di valutazioni. Sondiamo il mercato anche dalla distanza, Ausilio e Baccin sono al lavoro, ma è sicuramente una situazione anomala per noi e tutto il resto dei club.

-Il nome di Bonny si fa spesso: può arrivare all'Inter? La trattativa si può concludere qui?

Forse no negli States. Rientra nel nostro taccuino. Non abbiamo approfondito, lo faremo con calma, bisogna anche vedere la volontà del Parma quale possa essere. Ma non nascondo che è un giocatore che interessa.

-Rumors su Calhanoglu: lui dice di voler lasciare l'Inter o schermaglie di mercato che possono capitare?

Calhanoglu si sta comportando da professionista qual è durante tutti gli allenamenti, partecipazione professionale come sempre. Non abbiamo nessun riscontro negativo da attribuirgli. Poi una cosa sono i rumors che vengono segnalati in giro, partiranno da altre fonti. Ma non abbiamo avuto richieste ufficiali da nessuno ed è un giocatore a tutti gli effetti dell'Inter.

(Fonte: SM)