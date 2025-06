Ecco le dichiarazioni di Marotta ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Inter-Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club

"E' un appuntamento importante per noi, siamo orgogliosi di essere qui e vorremmo onorarlo nel migliore dei modi. L'avversario è ostico, il contesto climatico è ostico e il terreno di gioco lascia perplessità visto che la palla fa fatica a rimbalzare. Dobbiamo essere superiori a queste situazioni e ottenere il massimo"

"Siamo ai dettagli, auspico che si possa concludere nella giornata americana e che possa essere domani a Milano per le visite. Immaginare che possa venire con noi lo ritengo abbastanza difficile ma sono valutazioni che deve fare Chivu"

"Piace non solo a me ma a chiunque sappia di calcio e agli addetti ai lavori. Sono lusingato che un giocatore così giovane possa essere all'attenzione di diversi club, si parla di futuro roseo e gli faccio gli auguri per il suo percorso. Siamo davanti ad un talento che deve diventare un campione, dipenderà da lui e da altre circostanze"