"C'è l'orgoglio di aver legato un nome storico per l'Inter al ruolo di allenatore. Chivu racchiude tanti valori che sono fondamentali per raggiungere anche gli obiettivi sportivi. Quindi siamo assolutamente orgogliosi, soddisfatti e felici.. Siamo orgogliosi, soddisfatti e felice. Obiettivi? I soliti, lo dice la storia dell'Inter che partecipa alle competizioni per vincere, poi se gli altri sono migliori come successo ci toglieremo il cappello, ma arrivare su in alto non è facile. Non tutti ci sono arrivati in questi anni".