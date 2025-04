Marotta: “Chiediamo rose più larghe, troppi infortuni per tutti. La risposta per Sala è molto semplice”

“Risposta facile a Sala: il mio scetticismo non era legato al progetto, ma al gap strutturale che c'è tra i nostri club e l’Europa. In Europa sono stati costruiti 150 stadi in 10 anni, in Italia soltanto 2. E infatti il ministro dello Sport sta per nominare un commissario per gli stadi, con molta lungimiranza. Di sicuro non volevo urtare il sindaco. Siccome ha sollecitato l'impegno sportivo, gli dico che noi vogliamo vincere non solo il campionato ma già da stasera fare bene in Coppa Italia".