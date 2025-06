Marotta: “Abbiamo cercato Fabregas ma Chivu non è un ripiego. Con Inzaghi…”

"Martedì Inzaghi, correttamente, ha manifestato l'intenzione di andare via, ne abbiamo preso atto", ha detto Marotta

"Il calcio è lo sport caratterizzato dall'imprevedibilità, non solo del campo ma anche fuori. Martedì Inzaghi, correttamente, ha manifestato l'intenzione di andare via, ne abbiamo preso atto, abbiamo cercato di convincerlo ma non c'erano i presupposti, l'abbiamo ringraziato e si è voltata pagina, si apre un altro ciclo"