Marotta: “Giochiamocela e vediamo. Niente stress, allenamento buono per la finale”

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Lazio. Ecco le sue parole: "Erano diversi anni che non si viveva un rush finale di questa natura: il calcio è bello per la sua imprevedibilità. Noi abbiamo un avversario da superare e poi attendere quello che succede a Parma: noi ce la giochiamo come sempre, siamo abituati. Questo è un atto di grande crescita, quello di convivere con questa tensione ed emozione, è tutta energia positiva.