Marotta: “In Italia invidia e nessuna cultura della sconfitta, tutti con l’Inter vogliono…”

Alleggerire la tensione? Le considerazioni che ho fatto servono anche per giocatori e allenatore: in un grande club le pressioni aumentano, si sa. In Italia non c'è cultura della sconfitta, c'è la cultura dell'invidia: noi recitiamo un ruolo da protagonisti e da campioni d'Italia, tutti vogliono batterci. Dobbiamo adeguarci, essere ancora più forti: Inzaghi lo fa al meglio. L'adrenalina sua in campo non è la mia in tribuna, la sua è molto superiore: però fa parte di una crescita per tutti e di una consapevolezza di essere protagonisti in tutte le competizioni".