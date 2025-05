Il giorno dopo l'epica vittoria in semifinale di Champions League contro il Barcellona, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni del Tg1. "È stata una serata epica per come è stata vissuta, sia in campo che fuori. Momento decisivo? Avevamo vinto la partita, l'abbiamo persa, poi l'abbiamo riagguantata e poi vinta".