Marotta: “Giocatori daranno tutto. Obiettivo semifinale? Spesso i sogni…”

"Sold out? L'entusiasmo andrebbe ripagato col superamento del turno. Dai tifosi abbiamo bisogno di uno straordinario supporto, il tifo sarà importante"

"La nostra è una bella squadra, ha valori importanti e il senso di appartenenza è uno di quelli. Giocheranno finché saranno sfiniti per poter regalare uno straordinario risultato. Quando si arriva in semifinale, il sogno sarebbe arrivare davanti a tutti, quindi andare in finale e vincere, è un sogno e spesso i sogni si realizzano, speriamo. Sono molto ambizioso, nello sport bisogna essere giustamente ambiziosi"