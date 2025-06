L'Inter esce dal Mondiale per Club agli ottavi di finale, sconfitta dal Fluminense 2-0: le parole di Marotta a Dazn

Matteo Pifferi Redattore 30 giugno - 23:54

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match perso dall'Inter contro il Fluminense, Beppe Marotta ha parlato così:

"Questa è l'ultima partita di una stagione lunga e logorante, abbiamo rappresentato il calcio italiano in tutte le competizioni. Chiedere di più a questi ragazzi dopo 63 giocate, più di 20 di alcune nostre concorrenti, significa fare un'analisi che debba tener conto di questo dispendio psico-fisico. Questa partita è lo specchio di quello che sto dicendo, questa partita a marzo-aprile sarebbe andata diversamente. Ho ringraziato Inzaghi prima e Chivu ora per il lavoro svolto, è stata un'esperienza importante perché abbiamo avuto la possibilità di valutare alcuni interessantissimi giovani che faranno parte del nostro gruppo l'anno prossimo, ora è necessaria una vacanza per presentarci a luglio per affrontare un'altra stagione difficile che concluderà col Mondiale"

"Sfogo Lautaro? Le sue parole le interpreto positivamente, Lautaro da capitano ha sottolineato alcune supposizioni e alcune verità. Una cosa che dico sempre, se un giocatore vuole andare via, è giusto che vada. Non c'è nessuno che ha manifestato concretamente questa intenzione, si riferiva forse a Calhanoglu ma fa parte di dinamiche di fine stagione che abbiamo sempre affrontato con calma. Con Calhanoglu parleremo e affronteremo la questione nel migliore dei modi per gli interessi dell'Inter e i suoi. Questo richiamo di Lautaro trova condivisione nella società, deve essere questo lo spirito vincente che ci può portare lontano"

"Calo di interesse di Calhanoglu? No, bisogna ringraziarlo per quello che ha fatto. Oggi inizia ufficialmente il mercato, ci devono essere prese di posizioni forte da chi non intende andare avanti. Nessuno ha manifestato l'intenzione di andare via, il gruppo è coeso e ha dei valori. Le batterie si sono scaricate, la 63° partita giocata vuol dire richiedere un dispendio di energie mentali che non sempre si riesce ad avere"