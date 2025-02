"Colloquio con la squadra? Niente di straordinario: venivamo da una sconfitta, tra l'altro immeritata, e volevamo confrontarci. Nel mio ruolo, volevo incoraggiarli e spingerli a reagire. Vogliamo affrontare la partita di questa sera nel migliore dei modi. La mentalità deve restare sempre la stessa: siamo l'Inter, un grande club, vogliamo arrivare in fondo ovunque. Affronteremo 7 partite in 20 giorni, non sarà facile per Inzaghi dosare le energie. Le parole di Ausilio? Firmerei per vincere sia scudetto che Champions League. Se poi gli altri saranno più bravi, ci complimenteremo. Mercato in estate? Si lavora sempre a livello di scouting e opportunità, che si presentano settimanalmente. Ci confrontiamo quotidianamente sui profili".