"Lo spostamento della gara con la Roma? Colgo l'occasione per rinnovare il sentimento di cordoglio verso la figura del Papa, uomo vicino alle realtà sportive. Ringrazio i giocatori e l'allenatore che, pur avendo a disposizione lo slot per giocare sabato alle 20:45, hanno rispettosamente aderito all'invito della nostra società di giocare domenica, nonostante l'impegno ravvicinato con il Barcellona. Questo significa anche riportarci ai problemi terreni: il calendario è molto fitto, c'è stress agonistico, prima o poi bisogna mettere mano e far sì che il nostro movimento calcistico possa rappresentare sì valore sportivo e sociale, ma anche in un'armonia di comeptizione".