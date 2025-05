"In 20 anni, la Premier League ha triplicato i suoi ricavi rispetto a noi. Ciò che manca di più all'Italia sono stadi moderni in grado di generare maggiori ricavi dalle partite. Questo è qualcosa che potrebbe raddoppiare i nostri ricavi. Abbiamo incassato 80 milioni di euro (in questa stagione) e con un nuovo stadio pensiamo di poterli raddoppiare. Rispetto al resto d'Europa, questo è il nostro principale handicap. Siamo ultimi in termini di investimenti in strutture e infrastrutture per gli stadi. Un altro fattore importante è cercare di ottimizzare la vendita dei diritti televisivi. Non tanto per i diritti nazionali, quanto per quelli esteri. Rispetto alla Premier League, il rapporto è di 1 a 10".