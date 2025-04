Inzaghi "ha un contratto di un anno ancora, ma questo porta al fatto che è giusto che un allenatore non vada in scadenza, almeno per la mia mentalità, quindi con lui sicuramente ci siederemo a 'bocce ferme' per prolungare il contratto ma sarà un incontro veloce e piacevole nel quale troveremo un accordo in modo tranquillo". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sky Sport.