Marotta: “Italia figura quasi peggiore dell’Inter. Carenza motivazionale non tecnica”

La premessa è che lo sport dopo la religione è il fenomeno di aggregazione più consistente e lo si manifesta in tante cose. Chiaro che essere tifosi di una squadra non sempre ha una logica, a volte lo si fa per i nonni per esempio. È una fede, ha dei valori, abbiamo visto di recente bambini che piangevano perché la loro squadra ha perso. È testimonianza dell’emotività del fenomeno sportivo, questo è un patrimonio da salvaguardare. Oggi lo sport è una valvola di sfogo, è necessario, è punto di convergenza di tante emozioni. Questa cosa va tutelata. Io sono convinto che non sia vero che chi più spende più vince. All’interno di qualsiasi squadra e disciplina, ci devono essere senso di appartenenza, passione, motivazione. I soldi sono importanti, ma la parola più importante oggi è la sostenibilità. Oggi prima si delinea un bilancio, un piano di business, poi si raggiungono i risultati. Lo sport aggrega, abbatte le barriere di qualsiasi tipo: religiose, economiche e sociali. Quando abbiamo vinto la seconda stella sono rimasto stupito dalle persone che c’erano dove passava il pullman, di religioni diverse e non solo, questo è un patrimonio da salvaguardare.